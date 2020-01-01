Попала на ﻿акцию в мебельном интернет магазине окмебель и купила кухню. Замерщик приехал абсолютно бесплатно, нарисовал план кухни и начал расспрашивать меня, как должна выглядеть кухня моей мечты. Нарисовал все шкафчики и полочки, ящички и дверки, мне безумно понравилось. В тот же день позвонили с мебельной фабрики и озвучили цену. Через неделю я уже пользовалась новой кухней! Отдельное спасибо сборщикам, установили все аккуратно

Елена Кузина