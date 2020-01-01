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Каталог мебели

    Не знаете где хранить вещи? - Закажите комод или тумбу, они отлично впишутся в Ваш интерьер и помогут сильно сэкономить пространство. Стильные и вместительные, расцветка на любой вкус! Бесплатно доставим и, при необходимости, установим..
Комоды и тумбы
    Мебельная фабрика «OKMebell» предлагает вам недорого купить стенки для гостиной в интернет-магазине. Вы сможете легко подобрать и заказать удобные гостиные стенки для дома. Мы предоставляем услуги доставки и сборки мебели. По любым вопросам вы можете обратиться к менеджерам «..
Стенки для гостиной
    Первое, что Вы видите, когда заходите домой - это прихожая. Снимаете куртку или пальто, кладете головной убор на полку, смотритесь в зеркало и ставите обувь в обувницу. Наши вместительные прихожие не занимают много места, зато значительно добавляют уют Вашему дому. Качественн..
Прихожие
    Основой любого рабочего места является стол. Если Вы любите проводить время за компьютером, то для Вашего удобства мебельная фабрика "OKMebell" в короткие сроки изготовит и доставит компьютерный стол, за которым будет приятно работать,играть или зависать в любимых соц.сетях. ..
Столы
    Шкаф - это, пожалуй, самое необходимое изделие в домашнем интерьере. В него можно спрятать все, что придет в голову. Шкаф - это большое хранилище вещей, нужных и не очень. В шкафу можно развесить рубашки и платья, чтобы они не помялись, сложить постиранные вещи или спрятать с..
Шкафы
    В доме есть как минимум один предмет мебели, которым мы пользуемся ежедневно независимо от обстоятельств - конечно же это кровать. Спать мы хотим всегда, такова наша физиология. Так зачем же экономить на этом!? Обустройте свою спальную комнату вместе с фабрикой OKMebell и нач..
Мебель для спальни
    Кухня - неотъемлемая часть в любом доме, она должна быть удобной и функциональной. Чтобы время, проведенное на кухне, доставляло удовольствие - выберите наиболее подходящий вариант кухонной мебели среди нескольких сотен изделий на сайте okmebell.ru, на выбор также доступно бо..
Мебель для кухни
    Залог плодотворной работы - это грамотно распределенное офисное пространство, порядок в бумагах и на рабочем столе. Наши мебельные решения подойдут как для маленького офиса в два квадратных метра, так и для целого офисного здания. Мы готовы предоставить изделия любых размеров..
Мебель для офиса
    Как известно, человек проводит во сне одну треть своей жизни, и очень важно обеспечить хороший отдых своему телу. Полноценность сна напрямую зависит от выбора матраса - незаменимого атрибута любой кровати.  На сайте okmebell.ru Вы найдете только качественные матрасы, кот..
Матрасы
    Мебельная фабрика OKMebell имеет в своем арсенале более 5 000 изделий с возможностью выбора более сотни цветов и оттенков. В то же время мы понимаем, что "на вкус и цвет товарищей нет", именно поэтому готовы изготовить корпусную мебель по Вашим эскизам или на заказ при помощи..
Мебель на заказ
Кровать Принт ОКМ
-50%
9450р.

Кровать Принт ОКМ

    Кровать Принт ОКМ является универсальным изделием в непростом исполнени..

Гостиная Глянец Люкс ОКМ
-50%
26540р.

Гостиная Глянец Люкс ОКМ

     Будет притягивать Ваш взгляд на протяжении всего срока службы. Ее уникальный диз..

Гостиная Глянец ОКМ
-50%
24109р.

Гостиная Глянец ОКМ

    Модульная конструкция позволяет Вам организовать расстановку модулей наиболе..

Гостиная Дуэт ОКМ
-50%
17600р.

Гостиная Дуэт ОКМ

    Современная гостиная значительно экономит пространство в Вашем доме, состоит..

Гостиная Милан ОКМ Гостиная Милан ОКМ
-50%
13050р.

Гостиная Милан ОКМ

    Купить интересную, а главное недорогую стенку Вы можете в нашем магазине все..

Комод итальянский OKM
-50%
19400р.

Комод итальянский OKM

    Новая модель 2020 года выполнена в современных традициях итальянского стиля...

Комод Танго OKM Комод Танго OKM
-50%
17900р.

Комод Танго OKM

    Современный дизайн не оставит равнодушным поклонников моды имеющих хороший в..

Кухня Оливия ОКМ
-50%
78100р.

Кухня Оливия ОКМ

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Кухня Моника ОКМ Кухня Моника ОКМ
-50%
26200р.

Кухня Моника ОКМ

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