Сделал заказ на этом сайте, зацепила цена и то, что мебель продается напрямую производителем без посредников. Заказал комплектом комод и шкаф-купе, качество понравилось, собрал дома сам по инструкции. Собралось все с первого раза и без дефектов. Доставили по городу Владимир на третий день
Попала на акцию в мебельном интернет магазине окмебель и купила кухню. Замерщик приехал абсолютно бесплатно, нарисовал план кухни и начал расспрашивать меня, как должна выглядеть кухня моей мечты. Нарисовал все шкафчики и полочки, ящички и дверки, мне безумно понравилось. В тот же день позвонили с мебельной фабрики и озвучили цену. Через неделю я уже пользовалась новой кухней! Отдельное спасибо сборщикам, установили все аккуратно